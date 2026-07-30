Антифашист
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Антифашист

115 подписчиков

Масштабные задержания в российских корпорациях: под следствием руководители «Газпром энергохолдинга» и «ЭФКО»

Масштабные задержания в российских корпорациях: под следствием руководители «Газпром энергохолдинга» и «ЭФКО»

В России прошла серия задержаний руководителей крупных компаний. Под следствием оказались представители «Газпром энергохолдинга» и «ЭФКО» — расследования связаны с подозрениями в коррупции, хищениях и возможных нарушениях при реализации крупных проектов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии