Летом 2026 года количество абонентов «МегаФона», чьи смартфоны были заражены вредоносными программами, выросло на 34% по сравнению с предыдущим годом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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