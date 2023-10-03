Во Владимирском планетарии покажут космические экспонаты, которых нет больше ни в одном музее мира

Среди экспонатов будет кресло космонавта космического корабля и модель ракеты-носителя «Протон».Во Владимирском планетарии 4 октября, в четверг, откроется выставка «От спутника до дома на орбите», посвящённая отечественной космонавтике.
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