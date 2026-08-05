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Газета.ру

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Глава НАС предложил Мишустину увеличить штраф за езду по обочине в 2,2 раза

Глава НАС предложил Мишустину увеличить штраф за езду по обочине в 2,2 раза

Власти рассматривают ужесточение наказания для водителей, объезжающих пробки по обочинам. С инициативой поднять штраф с 2250 до 5000 рублей выступил глава Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин, направивший соответствующее письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину.

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