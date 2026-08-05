Глава НАС предложил Мишустину увеличить штраф за езду по обочине в 2,2 раза

Власти рассматривают ужесточение наказания для водителей, объезжающих пробки по обочинам. С инициативой поднять штраф с 2250 до 5000 рублей выступил глава Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин, направивший соответствующее письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину.