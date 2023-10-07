Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Правила предъявления «цифрового паспорта» госуслуг

Правила предъявления «цифрового паспорта» госуслуг

Минцифры опубликовало проект правил предъявления «цифрового паспорта» Предъявить QR-код с «Госуслуг» вместо бумажного паспорта можно будет в десяти категориях случаев, в том числе при покупке алкоголя и табака или при посадке в поезд.

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