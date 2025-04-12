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Пронедра

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Пасхальные яйца должны иметь правильный цвет: священник объяснил, что три цвета категорически не подходят

Пасхальные яйца должны иметь правильный цвет: священник объяснил, что три цвета категорически не подходят

Пасхальные яйца должны иметь правильный цвет: священник объяснил, что три цвета категорически не подходят Ольга БезродняяСвященник Евгений Гнатенко в преддверии подготовки к Пасхе отметил, что не все цвета подходят для этого обряда.

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