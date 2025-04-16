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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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11 апреля, в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, председатели первичных ячеек РОО ´Белая Русь´ и...

11 апреля, в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, председатели первичных ячеек РОО ´Белая Русь´ и...

11 апреля, в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, председатели первичных ячеек РОО ´Белая Русь´ и ОО ´Белорусский Республиканский Союз Молодежи´ Бобруйской ´Фабрики художественных изделий´ приняли участие в митинге с возложением цветов к братской могиле расстрелянных и замученных фашистскими палачами в Бобруйском лагере в .

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