11 апреля, в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, председатели первичных ячеек РОО ´Белая Русь´ и ОО ´Белорусский Республиканский Союз Молодежи´ Бобруйской ´Фабрики художественных изделий´ приняли участие в митинге с возложением цветов к братской могиле расстрелянных и замученных фашистскими палачами в Бобруйском лагере в .