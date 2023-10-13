В приморском поселке во время пожара в пятиэтажке погибли мужчина и женщина

В четверг вечером в пятиэтажном многоквартирном доме в приморском поселке Зарубино произошел пожар. Приехавшие по вызову огнеборцы во время тушения огня обнаружили тела 54-летнего мужчины и 52-летней женщины.
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