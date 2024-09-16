Мирошник: Есть основания подозревать, что пожары в ЛНР были поджогом

Представитель Министерства Иностранных Дел Российской Федерации Родион Мирошник проинформировал о том, что сильнейшие возгорания на территории ЛНР, из-за которых оказалось необходимо вывозить жителей, могли быть связаны с деятельностью поджигателей.
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