Ермак упрекнул Запад и назвал контрнаступление ВСУ «успешным»

Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью испанской газете Mundo назвал прошлогоднее контрнаступление Вооруженных сил Украины «довольно успешным», а также посетовал на недостаточную помощь со стороны западных союзников Киева.
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