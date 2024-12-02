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На территории бывшей промзоны «Алтуфьевское шоссе» построят объекты по программе КРТ

На территории бывшей промзоны «Алтуфьевское шоссе» построят объекты по программе КРТ

На территории бывшей промзоны «Алтуфьевское шоссе» построят промышленные объекты по проекту планировки территории в рамках программы КРТ, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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