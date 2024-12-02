На территории бывшей промзоны «Алтуфьевское шоссе» построят объекты по программе КРТ

На территории бывшей промзоны «Алтуфьевское шоссе» построят промышленные объекты по проекту планировки территории в рамках программы КРТ, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
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