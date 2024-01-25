Компания BAE Systems показала кадры поражения беспилотников новой бронемашиной AMPV C-UAS

Компания BAE Systems успешно протестировала работу по беспилотникам прототипа AMPV C-UAS – многоцелевой системы, разрабатываемой на шасси новой бронемашины AMPV и предназначенной как для поражения наземных целей, так и дронов.
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