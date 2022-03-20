СНБО Украины на время военного положения запретил деятельность 11 партий

Ведомство считает их пророссийскими. «Любая активность политиков, которая направлена на раскол или коллаборацию, получит жесткий ответ», — заявил ЗеленскийСНБО Украины приостановил деятельность 11 политических партий на время военного положения.
Ведомство считает их пророссийскими. «Любая активность политиков, которая направлена на раскол или коллаборацию, получит жесткий ответ», — заявил ЗеленскийСНБО Украины приостановил деятельность 11 политических партий на время военного положения.
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