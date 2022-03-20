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СНБО Украины на время военного положения запретил деятельность 11 партий

СНБО Украины на время военного положения запретил деятельность 11 партий

Ведомство считает их пророссийскими. «Любая активность политиков, которая направлена на раскол или коллаборацию, получит жесткий ответ», — заявил ЗеленскийСНБО Украины приостановил деятельность 11 политических партий на время военного положения.

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