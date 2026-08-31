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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-гонщик Клин: «Ред Булл» точно не уйдет из «Ф-1» в ближайшее время»

Бывший пилот «Ф-1» Кристиан Клин опроверг предположения о том, что « Ред Булл » мог бы покинуть чемпионат, если бы Макс Ферстаппен решил уйти из команды.

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