48 патентов ради нового обозначения: BMW готовит переименование модельного ряда

Немецкий концерн явно готовит что-то масштабное. Иначе, зачем тратиться на патентирование сразу 48 сочетаний символов? И если внимательно посмотреть на список, то вырисовывается картина охватывающая все типы авто от седанов до крупногабаритных кроссоверов.
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