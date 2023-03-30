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48 патентов ради нового обозначения: BMW готовит переименование модельного ряда

48 патентов ради нового обозначения: BMW готовит переименование модельного ряда

Немецкий концерн явно готовит что-то масштабное. Иначе, зачем тратиться на патентирование сразу 48 сочетаний символов? И если внимательно посмотреть на список, то вырисовывается картина охватывающая все типы авто от седанов до крупногабаритных кроссоверов.

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