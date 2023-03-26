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Путин назвал завистниками тех, кто утверждает, что Россия якобы впадает в зависимость от Китая

Путин назвал завистниками тех, кто утверждает, что Россия якобы впадает в зависимость от Китая

Глава Российской Федерации Владимир Путин назвал завистниками тех, кто утверждает, что страна якобы впадает в зависимость от Китайской Народной Республики.

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