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Царьград

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Большинство ударных дронов ВСУ летают на территорию России без оператора

Большинство ударных дронов ВСУ летают на территорию России без оператора

Многие беспилотники летят по заранее заданному маршруту без участия человека. Для атак в тылу ВСУ используют как управляемые, так и автономные ударные дроны.

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