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«ВС РФ превратили ВСУ в пепел, огромные пожары»: ВКС РФ нанесли сокрушительный удар по штабу в Одессе: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ

«ВС РФ превратили ВСУ в пепел, огромные пожары»: ВКС РФ нанесли сокрушительный удар по штабу в Одессе: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ

  Карта боевых действий на Украине, сегодня к утру 2 мая 2024 г. новости войны на Украине, интерактивная карта СВО РФ, Часов Яр новости сегодня, к утру 02.

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