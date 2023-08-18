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НБА опубликовала расписание нового сезона. «Денвер» начнет защиту титула с домашнего матча против «Лейкерс»

НБА представила расписание нового сезона. Чемпион лиги «Денвер» начнет защиту титула с домашнего матча против «Лейкерс» 24 октября.

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