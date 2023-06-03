В Крыму объяснили значение нового статуса Азовского моря

Денонсация договора РФ с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива с юридической точки зрения подтверждает вхождение в Россию новых территорий и освобождает ее от международных правовых процедур по судоходству.
Денонсация договора РФ с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива с юридической точки зрения подтверждает вхождение в Россию новых территорий и освобождает ее от международных правовых процедур по судоходству.
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