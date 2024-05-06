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Иваново

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Reposted (Vladimir Sharypov): Первый проект этого года в рамках местных инициатив уже реализован в ИвановеСпортивный уголок придумали (как и все проекты программы) члены ТОС «Уютный двор».

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