Телеканал "КРЫМ 24"

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Ещё 389 человек заболели коронавирусом в Крыму за сутки

За прошедшие сутки в Крыму выявили ещё 389 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Крыма.

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