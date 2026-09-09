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Аргументы недели

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Экологичное судно «Ломоносов» представили делегации из Беларуси в Петербурге

Экологичное судно «Ломоносов» представили делегации из Беларуси в Петербурге

Гостям из Беларуси в Санкт-Петербурге представили электросудно «Ломоносов». Делегация ознакомилась с возможностями судна и подходами города к развитию водного транспорта нового поколения.

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