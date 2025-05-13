СК рассмотрит дело о гибели студента на траулере в Японском море

ВЛАДИВОСТОК, 13 мая – РИА Новости. Следователи направляют в суд уголовное дело в отношении гендиректора рыболовецкой компании, капитана и старшего мастера добычи судна, на котором в 2022 году при прохождении практики погиб студент Керченского морского технического колледжа, сообщает следственное … .
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