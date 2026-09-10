Польша: Профсоюз машинистов поездов объявил 11 сентября о задержках и отменах поездов по всей стране из-за протеста с требованием повышения безопасности на переездах после смертельной аварии в Сокольниках-Сухе в Мазовецком воеводстве, в результате которой один человек погиб и несколько получили ранения.