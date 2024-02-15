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Владимир Путин назвал госсекретаря США Энтони Блинкена «нашим человеком»

Владимир Путин назвал госсекретаря США Энтони Блинкена «нашим человеком»

Владимир Путин назвал госсекретаря США Энтони Блинкена "нашим человеком". Глава российского государства прокомментировал журналисту Павлу Зарубину свое интервью Такеру Карлсону, которое набрало миллиард просмотров.

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