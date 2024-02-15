Владимир Путин назвал госсекретаря США Энтони Блинкена "нашим человеком". Глава российского государства прокомментировал журналисту Павлу Зарубину свое интервью Такеру Карлсону, которое набрало миллиард просмотров.
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