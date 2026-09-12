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Царьград

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Минобороны РФ: БПЛА уничтожили САУ "Гвоздика" войск Киева в ДНР

Минобороны РФ: БПЛА уничтожили САУ "Гвоздика" войск Киева в ДНР

Операторы 238-й артбригады Южной группировки войск обнаружили САУ "Гвоздика" войск Киева в районе Дружковки, ДНР.

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