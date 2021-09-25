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Месть от обиды

Месть от обиды

Марафонщица Блиновская заказала Ксению Собчак конферансье на сцену своего дня рождения и честно с ней рассчиталась.

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Наталья Николаева
А у автора как? За деньги его «профессиональная этика»?:)
Николай Герасименко
Вы похоже из тех, кто с удовольствием сидит на одном гектаре с Собчачкой. Не забудьте с ней поделиться лопухами вместо т.бумаги.
Наталья Николаева
Я, похоже), имею своё мнение относительно написанного. Лопух заткни себе:), если дермо не держится. И запомни- переходить на личность незнакомого человека- это верх тупизма. Не демонстрируй сообществу:)

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