Месть от обиды

Всё о разводахРаботаМесть от обидыМарафонщица Блиновская заказала Ксению Собчак конферансье на сцену своего дня рождения и честно с ней рассчиталась.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНаталья НиколаеваА у автора как? За деньги его «профессиональная этика»?:)Николай ГерасименкоВы похоже из тех, кто с удовольствием сидит на одном гектаре с Собчачкой. Не забудьте с ней поделиться лопухами вместо т.бумаги.Наталья НиколаеваЯ, похоже), имею своё мнение относительно написанного. Лопух заткни себе:), если дермо не держится. И запомни- переходить на личность незнакомого человека- это верх тупизма. Не демонстрируй сообществу:)Комментировать
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