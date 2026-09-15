В Германии вскрылся тайный штаб войны, который "кормил" Киев с 2022 года. Между тем в громком скандале, который сейчас разгорается на Украине, главный зачинщик — Владимир Зеленский — сдал назад .
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