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Берлин создал "партизанский отряд", от которого зависит судьба Киева. Хроника событий на утро 15 сентября

Берлин создал "партизанский отряд", от которого зависит судьба Киева. Хроника событий на утро 15 сентября

В Германии вскрылся тайный штаб войны, который "кормил" Киев с 2022 года. Между тем в громком скандале, который сейчас разгорается на Украине, главный зачинщик — Владимир Зеленский — сдал назад .

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