Рябков: урегулирование по Украине не ближе, чем несколько месяцев назад

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков на брифинге по итогам саммита БРИКС заявил, что перспектива урегулирования по Украине не ближе, чем была несколько месяцев назад.
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