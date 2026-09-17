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Джику о критике Слуцкого: «Не знаю, кто это. Видимо, не смогу попасть в его команду, раз он обо мне так высказывается»

Защитник «Спартака» Александр Джику прокомментировал критические высказывания Леонида Слуцкого в его адрес.

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