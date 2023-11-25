Путин отметил большую и востребованную работу движения «Матери России»

Президент РФ Владимир Путин в своей телеграмме выразил признательность участникам, гостям и организаторам Всероссийской конференции «Сердце Матери – Сердце России» за их работу и участие в благотворительных проектах.
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