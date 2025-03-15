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МЧС: в Краснодарском крае уничтожили фугасную авиабомбу весом в полтонны

МЧС: в Краснодарском крае уничтожили фугасную авиабомбу весом в полтонны

В Краснодарском крае пиротехники уничтожили фугасную авиабомбу. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. По данным ведомства, 500-килограммовую фугасную авиабомбу нашли около Тимашевска во время земляных работ.

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