Российские врачи будут лечить по-новому

Сергей Семенов

Так они уже по техкартам работают. Проходишь медкомиссию, положено * минут, столько и держать будут. Приходишь лечится, по техкарте неделя на болячку, вот тебе на неделю больничный и дадут. Выздоровел раньше, сиди ещё, не выздоровел, иди на работу. Как нынче врач сказал "я вижу что у тебя ещё проблемы остались, но я тебя не могу больше на больничном держать".