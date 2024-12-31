С началом 2025 года истек отведенный законом переходный период для начала оказания в России медпомощи на основе разработанных профессиональным сообществом клинических рекомендаций, в среду, 1 января, ТАСС.
Российские врачи будут лечить по-новому
Комментарии
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Сергей Семенов
Так они уже по техкартам работают. Проходишь медкомиссию, положено * минут, столько и держать будут. Приходишь лечится, по техкарте неделя на болячку, вот тебе на неделю больничный и дадут. Выздоровел раньше, сиди ещё, не выздоровел, иди на работу. Как нынче врач сказал "я вижу что у тебя ещё проблемы остались, но я тебя не могу больше на больничном держать".
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