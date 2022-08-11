10-летний мальчик, не знающий русского языка, пропал в Новокузнецке

В Новокузнецке пропал 10-летний мальчик. Как оказалось, он совершенно не говорил по-русски. 10-летний сын гражданина иностранного государства, который постоянно живет в Новокузнецке, играл во дворе частного дома со своей сестрой и младшим братом.