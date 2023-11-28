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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брат Гарначо – Фердинанду о том, что Месси отписался от игрока «МЮ» из-за Роналду: «Фэйк, он и не был подписан. Хватит сеять ненависть». Рио ответил: «Это был сарказм, дружище»

Брат Гарначо – Фердинанду о том, что Месси отписался от игрока «МЮ» из-за Роналду: «Фэйк, он и не был подписан. Хватит сеять ненависть». Рио ответил: «Это был сарказм, дружище»

Экс-защитник сборной Англии заявлял, что Месси отписался от вингера «Манчестер Юнайтед» в соцсетях потому, что тот предпочитает Криштиану Роналду.

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