Мошенники обманули трех жителей Калужской области через интернет

В Калужской области за минувшие сутки три человека стали жертвами мошенников, пытаясь купить товары через интернетВ Калужской области за минувшие сутки три человека стали жертвами мошенников, пытаясь купить товары через интернет.
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