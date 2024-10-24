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Калужские новости

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Мошенники обманули трех жителей Калужской области через интернет

Мошенники обманули трех жителей Калужской области через интернет

В Калужской области за минувшие сутки три человека стали жертвами мошенников, пытаясь купить товары через интернетВ Калужской области за минувшие сутки три человека стали жертвами мошенников, пытаясь купить товары через интернет.

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