Daily Express: Великобритания не готова к возможной войне с Россией

В настоящее время Великобритания не готова к возможному военному противостоянию с Россией, считает член британского парламента Джон Хили, который может занять пост в министерстве обороны в результате ближайших выборов.
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