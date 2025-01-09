Собчак отреагировала на сообщение о клинической смерти Кеосаяна

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак отреагировала на публикацию главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариты Симоньян, которая написала, что ее супруг, режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме.