Мыть или не мыть: нужно ли на самом деле купать домашнего кота Алёна ЮрьеваМногие владельцы домашних кошек рано или поздно задаются вопросом: нужно ли купать своего питомца? Ответ на этот вопрос не так однозначен, как может показаться на первый взгляд.
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