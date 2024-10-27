Мыть или не мыть: нужно ли на самом деле купать домашнего кота Алёна ЮрьеваМногие владельцы домашних кошек рано или поздно задаются вопросом: нужно ли купать своего питомца? Ответ на этот вопрос не так однозначен, как может показаться на первый взгляд.