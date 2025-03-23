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Будет вкусно

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Немецкие клецки schupfnudeln с чесночными колбасками⁠⁠

Немецкие клецки schupfnudeln с чесночными колбасками⁠⁠

Попробовали рецепт немецкой кухни, очень вкусно! Колбаски с чесночным ароматом и нежные клецки, которые таят во рту! Кто бы не попробовал, все в полном восторге! Теперь это блюдо будем часто повторять!С вечера (так удобнее) приготовим фарш для наших колбасок.

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