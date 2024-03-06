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Депутат Шонус: позиция Киева по Крыму напоминает психоз и его нужно лечить

Депутат Шонус: позиция Киева по Крыму напоминает психоз и его нужно лечить

Создание киевскими властями крымской военной администрации похоже на психоз, и его нужно лечить. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус.

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