Депутат Шонус: позиция Киева по Крыму напоминает психоз и его нужно лечить

Создание киевскими властями крымской военной администрации похоже на психоз, и его нужно лечить. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус.
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