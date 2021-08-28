Кубок мэра Москвы. «Динамо» забило 8 голов «Куньлуню» в финале, «Амур» обыграл «Витязь» в матче за 3-е место

В Москве завершился Кубок мэра столицы. Кубок мэра Москвы Матч за 5-е место ЦСКА – Спартак – 5:2 (3:0, 2:2, 0:0) 1:0 – 5 Валльмарк (Слепышев) 2:0 – 5 Нордстрем (Сведберг, Окулов) 3:0 – 18 Валльмарк (Слепышев, Григоренко) 3:1 – 23 Петтерссон (Ержабек, Широков) 3:2 – 24 Баранов 4:2 – 36 Слепышев (Григоренко, Плотников) 5:2 – 38 Слепышев (Валльмарк, Киселевич) Матч за 3-е место Амур – Витязь – 3:1 (2:0, 0:0, 1:1) 1:0 – 15 Слепец (Заседа) 2:0 – 16 Томашек (Ленц) 3:0 – 41 Горшков (Томашек, Ленц) 3:1 – 60 Смолин (Воронков, Кемиляйнен) Финал Динамо – Куньлунь – 8:3 (5:1, 3:1, 0:1) 1:0 – 1 О’Делл (Линдберг, Сергеев) 2:0 – 8 Бойков (Игумнов) 3:0 – 12 О’Делл 4:0 – 16 Галиев (Линдберг, Шипачев) 5:0 – 19 Линдберг 5:1 – 20 Спроул (Челиос, Кори Кэйн) 5:2 – 51 Фу (Челиос, Локхарт) 6:2 – 31 Клинкхаммер (Шипачев) 7:2 – 32 Линдберг (Сергеев, Фисенко) 8:2 – 33 Зайцев (Фисенко, Брызгалов) 8:3 – 50 Фу ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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