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Илона Корстин: «Лиге ВТБ интересен проект по участию в турнире команды из Дубая»

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала о том, что руководство турнира рассматривает вариант с присоединением к числу участников клуба из ОАЭ.

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