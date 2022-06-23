Илона Корстин: «Лиге ВТБ интересен проект по участию в турнире команды из Дубая»

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала о том, что руководство турнира рассматривает вариант с присоединением к числу участников клуба из ОАЭ.
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