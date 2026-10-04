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Легендарная GeForce GTX 1080 Ti получила драйвер для еще более легендарной Windows XP: в старую ОС также добавили поддержку GeForce GTX 1060, GTX 1070, GTX 1070 Ti и GTX 1080

Легендарная GeForce GTX 1080 Ti получила драйвер для еще более легендарной Windows XP: в старую ОС также добавили поддержку GeForce GTX 1060, GTX 1070, GTX 1070 Ti и GTX 1080

32-битная Windows XP обрела поддержку широкоформатных мониторов с повышенной кадровой частотой Энтузиаст под ником SupraGSX выпустил неофициальный драйвер Nvidia ForceWare, который позволяет использовать видеокарты поколения Pascal, включая GeForce GTX 1080 Ti, в 32-битной Windows XP.

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