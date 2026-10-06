Володин: ни у кого нет сомнений, что сельхозтехника РФ соответствует мировым аналогам

Сельхозтехника, производимая в России, соответствует всем мировым аналогам, и в этом ни у кого нет сомнений, отметил Председатель Госдумы Вячеслав Володин на выставке сельхозтехники и оборудования «Агросалон-2026».
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