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Володин: ни у кого нет сомнений, что сельхозтехника РФ соответствует мировым аналогам

Володин: ни у кого нет сомнений, что сельхозтехника РФ соответствует мировым аналогам

Сельхозтехника, производимая в России, соответствует всем мировым аналогам, и в этом ни у кого нет сомнений, отметил Председатель Госдумы Вячеслав Володин на выставке сельхозтехники и оборудования «Агросалон-2026».

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