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Евгений Плющенко: «Я делаю поблажки сыну, не гоню его. Хочу, чтобы он катался в спорте до 40 лет»

В октябре 10-летний Александр Плющенко, который тренируется у отца, защитил второй спортивный разряд по фигурному катанию.

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