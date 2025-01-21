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Царьград

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Пушков: ЕС в ужасе из-за президентства Дональда Трампа

Пушков: ЕС в ужасе из-за президентства Дональда Трампа

Официальные лица Евросоюза с тяжёлым сердцем слушали инаугурационную речь американского лидера: он отказывается от тех ценностей, из-за которых когда-то ЕС "с придыханием" смотрел на Соединённые Штаты.

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