Анна Знатнова возглавила управление муниципальным имуществом Владимира

На состоявшемся совещании в городской администрации были утверждены новые кадровые назначения. Александр Шаров, ранее занимавший пост заместителя главы, теперь будет курировать вопросы имущественных и земельных отношений, а также сферу наружной рекламы.
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