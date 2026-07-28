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Царьград

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Анна Знатнова возглавила управление муниципальным имуществом Владимира

Анна Знатнова возглавила управление муниципальным имуществом Владимира

На состоявшемся совещании в городской администрации были утверждены новые кадровые назначения. Александр Шаров, ранее занимавший пост заместителя главы, теперь будет курировать вопросы имущественных и земельных отношений, а также сферу наружной рекламы.

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