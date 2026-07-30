Польша не выявила угроз на месте падения неизвестного объекта

Специалисты не обнаружили никаких угроз на месте падения неидентифицированного летающего объекта в Люблинском воеводстве, заявил пресс-секретарь окружной прокуратуры Люблина Марчин Козак 29 июля журналистам.
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